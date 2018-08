Containerpark ingehuldigd met frietjes 29 augustus 2018

Het langverwachte nieuwe recyclagepark langs de Houthulstseweg in Poelkapelle is klaar voor gebruik en dat vraagt om een officiële inhuldiging. Daarom nodigen Mirom en het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle jong en oud uit om de nieuwe infrastructuur te gaan inspecteren, op zaterdag 1 september van 8.30 uur tot 15 uur. Tijdens de opendeurdag zullen er infostandjes worden opgesteld rond composteren, ecologisch en kringlooptuinieren, de bijen- en de zwerfvuilproblematiek. Ook de sorteerregels zullen er worden toegelicht. De inwoners zullen voortaan geconfronteerd worden met het diftar-systeem, maar krijgen een vrijstelling gedurende de maand september, waarbij er geen kostprijs zal worden aangerekend. Alleen komende zaterdag ben je er zelfs zonder aanvoer van afval welkom. Tussen 11 en 13 uur deelt afvalintercommunale Mirom er frietjes uit. Wie meer info wil, kan de Milieudienst contacteren via 057/49.09.30. (DCH)