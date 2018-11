CD&V geeft bevoegdheden onderwijs en financiën uit handen 21 november 2018

02u23 0 Langemark-Poelkapelle De bevoegdheden zijn uitgedeeld, met toch wel opvallende keuzes: CD&V geeft de bevoegdheden onderwijs, financiën en ruimtelijke ordening uit handen.

De gemeenteraadsverkiezingen hebben in Langemark-Poelkapelle flink wat ophef veroorzaakt. Niet alleen verraste Alain Wyffels (CD&V) toen hij bekend maakte dat hij ondanks zijn persoonlijke monsterscore een stap opzij zou zetten, maar ook Frank Gheeraert (Tope 8920) maakte bekend dat hij uit de politiek stapt. De bal lag in het kamp van intredend burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V), wat resulteerde in een opmerkelijke verdeling. Zo wordt Dominique Cool (N-VA) schepen van Financiën, Personeel, Communicatie en Algemeen Bestuur en partijgenoot Peter Vantomme van Ruimtelijke Ordening en Onderwijs. Marleen Soete (CD&V) krijgt onder meer Sociale Zaken en Burgerzaken en schuift Vrije Tijd door naar Johan Vanysacker (CD&V), die Sport en Landbouw blijft beheren maar na twee jaar wordt vervangen door Eddy Vanacker (CD&V). En de nieuwe burgervader? Die behoudt Technische Dienst en Openbare Werken en was naar eigen zeggen best tevreden, aangezien hij die dossiers toch al jaren op zich neemt. (DCH)





