Buurman klaagt over lawaaierige kinderen in tuin kinderopvang: gemeente zet helft van tuin af met nadarhekken Laurie Bailliu

07 april 2019

17u35 45 Langemark-Poelkapelle De kinderen van buitenschoolse kinderopvang (BKO) Buitenbeentje in Langemark mogen maandag, bij de start van de paasvakantie, maar in de helft van hun speeltuin ravotten. Een rij nadarhekken moet verhinderen dat ze te dicht bij de tuin van een buurman komen en zo de rust verstoren. “Wij snappen het probleem niet. Laat kinderen toch buiten spelen”, zeggen de medewerkers van de kinderopvang. “De opvang is hier altijd geweest. De klachten zijn begonnen nadat hier een nieuwbouw gerealiseerd werd.”

“Zoals jullie weten worden we reeds een aantal jaar geconfronteerd met klachten over geluidshinder uit de buurt van de buitenschoolse kinderopvang van Langemark”, staat te lezen in een mail aan de ouders die vanaf maandag hun kinderen in de opvang laten verblijven. “Het Buitenbeentje volgt de visie dat spelende kinderen tijdens de dag per definitie geen geluidsoverlast zijn, en dat spelen een recht is van elk kind. Echter, we moeten op zoek naar structurele oplossingen om met de buren verder te kunnen samenleven. Ondertussen werd een geluidsstudie uitgevoerd, om na te gaan welke maatregelen effectief zijn. In bemiddeling tussen de buren en het schepencollege, werd afgesproken om tijdens de eerste week van de Paasvakantie een deel van de tuin af te zetten. De bedoeling is om na te gaan welke impact dit heeft op het geluid”, staat te lezen.

De medewerkers van Buitenbeentje betreuren de nieuwe klachten. “Wij vinden het jammer dat alles zo moet gaan. Wij willen dat onze kinderen met een gerust hart buiten kunnen spelen. Kinderen die spelen overdag, dat kan je geen geluidsoverlast noemen. We vinden dat die buur te ver gaat. De kinderen mogen niet buiten spelen voor 8 uur, voor de buur zijn nachtrust. Daar houden wij ons aan, maar nu dit weer. Die buur wil ons hier weg en dreigt met gerechtelijke stappen. Waar moeten al die mensen dan naartoe met hun kinderen”, zuchten de medewerkers.

“Dit kan toch niet? Wij hebben een capaciteit van 66 kinderen. Er zijn meerdere buren, maar niemand klaagt. Behalve die ene buur. Dat is heel jammer. Wij vinden dit vervelend voor ons werk. Hoe moet het nu in de zomervakantie? Als het 30 graden is, mogen we dan nog waterspelletjes spelen? Er werd vanuit het gemeentebestuur al een paar keer samen gezeten om een oplossing te vinden, maar het lijkt niet te helpen. Ze willen stilte. De helft van de tuin werd afgezet. Het is een testfase, maar het is echt niet leuk. De ouders wisten vrijdagavond niet wat ze zagen en de kinderen waren zwaar ontgoocheld. Geen schommels, geen zandbak. Misschien moeten we de buren eens uitnodigen voor een koffienamiddag? Zodat ze kunnen zien hoe de kinderen zich amuseren in deze prachtige locatie.”

Mama van tweeling Seppe en Linde (9), Marianne Dewyse, vindt deze nieuwe maatregelen heel jammer. “Naar mijn gevoel gaat dit veel te ver en ik ben niet alleen. Een kind kan geen kind meer zijn. De buren zijn toch ook kind geweest? Als de kinderen zichzelf niet meer mogen zijn, gaan ouders misschien op zoek gaan naar een andere opvang. Voor de medewerkers van de opvang is dit een slag in het gezicht. Er is maar één simpele oplossing: laat de kinderen gewoon kinderen zijn.”

Tijdelijke oplossing

De nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang in Langemark werd in 2011 gerealiseerd. De buren met klachten woonden toen al naast de kinderopvang. “Voor de bouw van de nieuwe kinderopvang waren er containers, maar die hadden hun beste tijd gehad. Er zijn dus altijd spelende kinderen geweest. De klachten van geluidsoverlast zijn sinds de nieuwbouw begonnen. We vermoeden dat de klachten te maken hebben met de ligging van de nieuwbouw”, vertelt schepen Marleen Soete (CD&V). Ze benadrukt dat de nadars een tijdelijke oplossing gaat. “Tijdens de eerste week van de paasvakantie zullen we deze oplossing uittesten. We willen het effect bekijken als we het speeltuintje verleggen. We zijn op zoek naar een structurele oplossing. We beseffen dat we een kwalitatieve BKO hebben. We zouden graag met de ruime buurt even samenzitten en nagaan of er ook voor de andere buren geen overlast is. We begrijpen het protest. We moeten oplossingen bedenken, zodat dit niet escaleert en tot een gerechtelijke procedure leidt. Na de testweek willen we horen van de buren of deze tijdelijke oplossing een positief effect heeft. Kinderen moeten uiteraard buiten kunnen blijven spelen.”

Vorige zomer werden er ook maatregelen genomen na klachten van geluidshinder. Toen mochten de kindjes voor acht uur ’s morgens niet meer buiten spelen. “Die maatregel is er nog steeds. Voor de leidsters is het moeilijk om een 50-tal kinderen binnen te houden. Indien nodig kunnen ze uitwijken naar het speelpleintje aan de overkant van de kinderopvang”, zegt de schepen.

Klagende buur

Een gezin dat enkele huizen verder woont, begrijpt de problemen niet. “Die kinderen moeten toch ergens spelen? Het is al niet de eerste keer meer dat de opvang maatregelen moet treffen door klachten van die buren. Die mensen zijn gekend in de straat. Als de radio te luid staat, je het gras te laat afrijdt of er is een tuinfeestje zouden ze ook klagen. Als er een evenement is in de sporthal, tegenover de opvang, bellen ze ook de politie. Wij horen natuurlijk ook wel de kinderen buiten spelen, maar wij hebben daar niets op tegen. Als kinderen in hun eigen tuin buiten spelen, horen we ze toch ook? Kinderen moeten kunnen buitenspelen en hier in de opvang gebeurt dat tussen bepaalde uren en tijdens bepaalde periodes. Wij snappen het probleem niet. Hoe meer kinderen.” Ook een andere buurtbewoner kan de klagende buren niet begrijpen. “Dat zijn zo van die mensen die altijd problemen maken. Laat die kinderen toch spelen.” De aanpalende buur wilde niet reageren.