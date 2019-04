Buur alarmeert nietsvermoedend bejaard echtpaar: “Jullie huis staat in brand!” VHS

11 april 2019

15u49 0 Langemark-Poelkapelle Terwijl ze op tv de Champions League-match tussen Barcelona en Manchester United volgden, rinkelde woensdagavond rond 22.30 uur plots de deurbel bij Maurice Cuvelier (81) en Madeleine Verhelst (84). Een buur kwam hen verwittigen dat hij rook zag ontsnappen van onder het dak van hun woning.

“Wie belt er nu zo laat nog aan?”, vroegen Maurice en Madeleine zich af. Het koppel woont langs de Brugseweg in Poelkapelle, vlak naast het failliete café De Reisduif. “Toen we voorzichtig de deur opendeden, stond daar iemand uit de buurt”, zegt Madeleine. “Hij vertelde dat er brand was op onze zolderverdieping. Maurice is nog naar boven gelopen, maar hij moest terugkeren omdat hij geen hand voor ogen zag door de dikke rook.” Intussen was ook de brandweer verwittigd. De blussers hoefden echter maar beperkt tussen te komen. Ze werden geconfronteerd met een schoorsteenbrand die voorzichtig aan het uitbreiden was, via enkele houten balken op de zolderverdieping. De situatie was snel onder controle. Het echtpaar kon blijven overnachten in hun woning. Tijdens de interventie was de Brugseweg plaatselijk een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Maurice en Madeleine beseffen dat ze aan erger zijn ontsnapt. “Dankzij de buur die kwam bellen”, benadrukt Madeleine. “Daar zijn we heel dankbaar voor.”