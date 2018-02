Bunker tussen nieuwbouw 24 februari 2018

02u39 0 Langemark-Poelkapelle Een opvallend zicht langs de Brugseweg in Sint-Juliaan, net op de grens met Ieper: een bunker die pal tussen enkele nieuwbouwpanden staat.

De eigenaar van het terrein waarop de bunker zich bevindt, is de landbouwer die er ter plaatse zijn landbouwbedrijf uitbaat. "Vroeger stond er een schuur tot tegen de bunker en daardoor was de bunker minder zichtbaar", klinkt het. "Of de bunker nu zal worden afgebroken? Dat mag niet, want hij is beschermd. Trouwens, waarom slopen, ik zie dat bouwsel wel graag." Volgens de site onroerenderfgoed.be gaat het om een bunker die werd opgetrokken voor de Derde Slag bij Ieper, ter hoogte van een opslagdepot dat ten noorden van Sint-Juliaan was ingericht. De zone lag op nauwelijks twee kilometer van de Duitse frontlijn. (CMW)