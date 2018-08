Bruid Lieke straalt op Vespa 02 augustus 2018

In trouwkledij met de Vespa naar het gemeentehuis, met de bruid in vol ornaat aan het stuur en de bruidegom achterop, alledaags is het niet.





De bruid is niemand minder dan juf Lieke De Coninck, die les geeft in basisschool Ter Berken in Langemark, maar afkomstig is uit Elzele. "We doen wel vaker uitstapjes met de Vespa, waarbij ik steevast achter het stuur kruip. Het was mijn idee om op een dag als vandaag het stuur te nemen", zegt ze vastberaden.Lieke stapte maandag in het huwelijksbootje met landbouwer Daan Latré. Zijn ouders baten zorgboerderij 't Fazantenhof uit in de Groenebosdreef tussen Madonna en Klerken. (DCH