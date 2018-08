Broers, een ontroerend vertelconcert rond een waargebeurd verhaal 30 augustus 2018

Nog net geen honderd-en-een jaar geleden, in volle oorlogstijd, vonden de gebroers Mersy elkaar na maanden zoeken terug in Duinkerke. Een maand voorheen waren ook de gebroeders Aimé en Arthur Nollet elkaar terug op het spoor gekomen in Vinkem. Maar dan slaat het noodlot toe en deze twee Langemarknaars kwamen samen om het leven. Rond die waargebeurde verhalen worden komend weekend drie vertelconcerten georganiseerd in hoeve D'Hallewin, het ouderlijke huis van Aimé en Arthur Nollet, langs Ieperstraat 4. De broers Peter en Stefaan Peene kruipen in de rol van de onfortuinlijke soldaten en worden bij het brengen van hun verhaal bijgestaan door Mike Wolfs, halve finalist van The Voice 2017, de band Bergen met ex-leden van Het Zesde Metaal en het Kotjesvolk-ensemble. Kaarten voor 'Broers' kosten 8 euro in voorverkoop en kunnen worden besteld via toerisme@langemark-poelkapelle.be of 057/49.09.41. De voorstellingen op 31 augustus en 1 september starten om 20 uur. Op zondag 2 september wordt gestart om 17 uur. (DCH)