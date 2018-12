Briljanten boeket voor Albert en Rachelle Eric Flamand

30 december 2018

Precies 65 jaar geleden,op 29 december 1953,huwden Albert en Rachelle,zaterdag werd dat met de nodige luister gevierd.Albert werd geboren op 12 februari 1928 te Saint-Fargeu (Frankrijk)in een landbouwersgezin.Rachelle werd geboren op de wijk Madonna (Langemark) op 5 september 1933.Albert,die ondertussen ook was verhuisd naar Langemark,heeft heel wat “stielen” gedaan;hij werkte als seizoenarbeider in de bieten en het vlas,later in de steenkoolmijnen in de Borinage en de textielfabrieken in noord-Frankrijk.Hij werkte ook nog voor de Duitse Kriegsgräberfursorge en stand in voor het onderhoud van de begraafplaats van Vladslo.Na hun huwelijk bouwden ze een eigen woning,waar ze nog steeds wonen.Ze hebben twee kinderen en ondertussen zijn er al drie kleinkinderen.Door het Langemarks gemeentebestuur werden ze dan ook in de bloemetjes gezet en mochten ze het glas heffen met burgemeester Wyffels die zijn laatste politieke opdracht als burgemeester verrichtte.(EFW)