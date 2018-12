Brandweerman op bezoek voorkomt erger bij kachelbrand LSI

29 december 2018

16u40

Bron: LSI 0

Een brandweerman die toevallig bij een kennis in Langemark-Poelkapelle op bezoek was, kon zaterdagmiddag rond 13u erger voorkomen bij een kachelbrand. Door een technisch defect ontstond er brand rond de schouwgarnituur van een pellet kachel in een woning langs de Houthulstseweg. Dat zorgde vooral voor rook maar ook voor enkele vlammen. De brandweerman reageerde alert en slaagde er in het grootste gevaar in te dammen door het brandblusapparaat van zijn auto leeg te spuiten. Daarna verwittigde hij zijn collega’s van de brandweerzone Westhoek. Zij zorgden er voor dat het gevaar volledig week, deden nazicht van de kachel en ventileerden de woning. Er raakte niemand gewond en de schade bleef beperkt.