Botsing met vrachtwagen 28 april 2018

Op de Torhoutbaan in Ichtegem is het donderdagmiddag tot een botsing gekomen tussen de lichte vrachtauto van de 46-jarige M.P. uit Ichtegem en de vrachtwagen van de 19-jarige B.V. uit Langemark-Poelkapelle. De trucker had te laat gezien dat M.P. stilstond om in te slaan. (JHM)