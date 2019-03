Boezingestraat wordt opgelapt Door het zware verkeer langs de Boezingestraat zijn wegverzakkingen ontstaan die momenteel worden aangepakt. Christophe Deconinck

11 maart 2019

23u03 0

Door het intense vrachtverkeer dat onophoudelijk over de Boezingestraat raast, zijn er heuse verzakkingen in het wegdek ontstaan. Momenteel word de zwaarst getroffen zone aangepakt, met plaatselijke hinder tot gevolg. Verkeer blijft in beide richtingen toegelaten, maar het gemotoriseerde verkeer moet beurtelings langs de gevaarlijke zone van een goeie 500 meter, wat vaak zorgt voor lange, tijdelijke wachtrijen. Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) ijvert al lang om het probleem structureel aan te pakken, maar dit moet wachten omdat momenteel nog een onderhoudscontract loopt voor deze zone.