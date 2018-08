Boerinnen sluiten zich aan bij N-VA 09 augustus 2018

De lokale fractie van N-VA heeft onlangs een aantal namen vrijgegeven van kandidaten voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend is dat tussen enkele oudgedienden 11 nieuwe kandidaten aantreden, met zelfs twee landbouwersvrouwen. "Dat mag eigenlijk niet verbazen, gezien het landelijke karakter van de gemeente", verduidelijkt kopstuk Dominique Cool. "Met Sabine Demonie-Joye uit Sint-Juliaan en Heidi Ameel-Lierman uit Poelkapelle hebben we 2 kandidates die de boerenstiel goed kennen. Hoedje af voor hen trouwens, dat ze actief willen meewerken, want ik herinner me uit mijn jeugdjaren hoeveel werk er is op de boerderij." Sabine, die in de Hazewindstraat woont, stapt vol overtuiging mee onder de vlag van N-VA. "We zijn trots om deel te mogen uitmaken van dit team . 't Is een toffe bende, waar wij, landbouwsters, ons thuis bij voelen en waar onze mening ook echt telt." Heidi treedt haar vriendin bij. "Met N-VA willen we initiatieven nemen om land- en tuinbouwers meer in contact te brengen met andere inwoners om zo het wederzijdse respect te vergroten. Ook moeten de plattelandsfondssubsidies echt ten goede komen van het platteland en willen we het korteketenverhaal, van producent naar consument, mee helpen aanmoedigen."





Naast dit politiek engagement zijn beide dames ook actief in het verenigingsleven. Sabine maakt deel uit van de ouderraad in Sint-Juliaan en het VABS en Heidi helpt elk jaar 'statie-kermis' organiseren in Poelkapelle. (DCH)