Boeken kaften in Den Tap 05 september 2018

02u41 0

Het is een jaarlijks ritueel: Na de eerste schooldag worden de kinderen traditiegetrouw huiswaarts gestuurd met stapels schriftjes en boeken, die dringend gekaft moeten worden. Bij voorkeur in de hipste kleuren en met coole stickers. Een hele klus, waar flink wat tijd inkruipt. Om die opdracht een stuk te verlichten, nodigt het team Ontspannen van Langemark-Poelkapelle alle (groot)ouders en kinderen vandaag uit op de 5de Boekenkaftdag, in Den Tap in Langemark. Alle kinderen krijgen origineel en gratis kaftpapier en vrijwilligers steken een handje toe. Leonie Demyttenaere die zelf nog schoolloopt in VBS Langemark heeft de wedstrijd voor het mooiste kaftpapier gewonnen. Alle kinderen tusen 6 en 12 zijn er welkom tussen 14 en 17 uur. (DCH)