Bikschote (tijdelijk) vrij van zwerfvuil

08 april 2019

Een ganse namiddag lang trokken 45 leerlingen van Gemeenteschool van Bikschote, samen met 10 volwassen begeleiders langs de landelijke wegen om zwerfvuil in te zamelen. Verdeeld over vijf groepen doken ze in de grachten en tussen struiken, op jacht naar plastic flesjes, blikjes en bananenschillen. Ook de talloze sigarettenpeuken ontsnapten niet aan hun aandacht. De actie werd opgezet met de ondersteuning van de gemeente en kadert in de ‘Mooimakers’-campagne, waarbij duizenden vrijwilligers, verenigingen en organisaties worden ingeschakeld voor deze grote lenteschoonmaak. Schepen Peter Vantomme draagt het project een warm hart toe. “Als je de 40 miljoen sigarettenpeuken die in Vlaanderen op de grond terechtkomen, op een rij zou leggen, komt dit overeen met een totale afstand van 1.000 km of een trip van Brussel naar Aix-en-Provence in Frankrijk. Met de 1,2 miljoen bananenschillen zouden we 28,8 ton of 3 volle vrachtwagens compost kunnen maken. En om de 8 miljoen kauwgoms te verwijderen, zou één persoon, die fulltime werkt en geen vakantie neemt, 4 jaar en 3 maanden bezig zijn.” Meer info over de grootschalige opruimactie vind je terug op www.mooimakers.be.