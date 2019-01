Bierquiz Christophe Deconinck

22 januari 2019

18u58 0

Bierkenners en -liefhebbers kunnen alvast vrijdagavond 8 februari vrij houden, want dan vindt in OC Den Tap de tweede bierquiz van de gemeente plaats. Het Team Ontspannen heeft 100 vragen voorbereid, die sport, muziek, literatuur en de Westhoek linken aan bier en alles wat met het gerstenat te maken heeft. Er wordt gespeeld in twee tafelrondes en er worden dertig groepjes van maximaal vier personen toegelaten. Elke groep betaalt 20 euro, maar voor elke individuele deelnemer wordt een prijs voorzien. Wie de hoofdprijs in de wacht wil slepen, moet wel een ploeg samenstellen met minstens twee leden uit Langemark-Poelkapelle. Naar goede gewoonte zal er tijdens de quiz streekbier worden geschonken. De quiz gaat van start om 20 uur. Wie wil deelnemen, kan mailen naar toerisme@langemark-poelkapelle.be of bellen naar 057/49.09.41.