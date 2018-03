Bewoner valt in slaap met brandende sigaret, brandweer kan erger voorkomen 26 maart 2018

02u37 0 Langemark-Poelkapelle In de Lijsterstraat in Langemark -Poelkapelle is gisteravond omstreeks 20 uur brand uitgebroken in een woning nadat een bewoner in slaap was gevallen met een brandende sigaret in zijn bed.

De bewoner werd wakker door de vlammen en probeerde zijn brandende matras naar buiten te duwen via de traphal.





Geen verwondingen

De matras bleef helaas steken op de trap, waardoor er enorm veel rookschade in de woning werd veroorzaakt. De bewoner en de andere gezinsleden konden op tijd het huis verlaten en liepen geen verwondingen op. De brandweer kon het vuur snel blussen en sleepte de matras en andere delen in het huis die vuur hadden gevat naar buiten in de voortuin.





Door de brand was de Lijsterstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.





(AHK)