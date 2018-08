Bevrijdingsstoet trekt door Madonna 16 augustus 2018

02u25 0 Langemark-Poelkapelle De colonne van WO I-figuranten die op weg is naar Deinze trok gisteren door Madonna, het gehucht dat deel uitmaakt van de gemeente Langemark.

De stoet, bedoeld om het bevrijdingsoffensief te herdenken, werd opgewacht door de historische tank van Sint-Juliaan.





"De organisatoren van de optocht hebben ons gevraagd om hier aanwezig te zijn", aldus Johan Vanbeselaere, een van de bezielers achter het tankproject. "Maar het was nog even spannend, de transporteur die ons tot hier moest brengen, heeft op het laatste moment afgezegd. Gelukkig vonden we nog iemand anders bereid om ons uit de nood te helpen. Dit is toch iets waar we bij moeten zijn."





In het dorp hielden de 'soldaten' even halt voor een kleine ceremonie en daarop ging het verder naar Westrozebeke.





(CMW)