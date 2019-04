Betrokkene fitnessmoord steelt cannabis en …dildo Christophe Maertens

01 april 2019

12u30 0 Langemark-Poelkapelle Een man uit Moorslede, die betrokken was bij de zogenaamde fitnessmoord, werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. De man kreeg de straf omdat hij samen met een kompaan een inbraak pleegde en daarbij cannabis en een ….dildo pikte.

L.W. was betrokken bij de zogenaamde fitnessmoord waarbij op 14 april 2016 in Dadizele bij een uit de hand gelopen drugsdeal Elias Keegan werd doodgeschoten. W. werd vrijgesproken voor het dodelijk schot, maar wel veroordeeld voor drugsfeiten en verboden wapendracht. De zaak rond de moord zit momenteel bij cassatie. L.W. verscheen nu opnieuw voor de rechter in Ieper nadat hij samen met M.L. op 9 oktober 2018 een inbraak pleegde bij L.C. in Langemark-Poelkapelle. M.L. wist dat de bewoner cannabis liggen had. De twee pikten een bokaal met weed, maar ze namen ook een dildo mee. Ze werden ontmaskerd met hulp van videobeelden. L.W., die in de gevangenis zit, zegt zijn leven weer op het spoor te willen krijgen. Naast de inbraak en de drugsfeiten, moet W. zich ook verantwoorden voor wapenbezit. De man had in zijn kofferbak een luchtdrukpistool liggen, hetzelfde dat in het dossier van de fitnessmoord al in beslag was genomen. W. werd nu veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Indien hij de taakstraf niet correct uitvoert, moet de man toch voor vijftien maanden naar de gevangenis. Kompaan M.L. uit Houthulst kreeg een bijkomende straf van 15 maanden cel met uitstel bij een eerdere veroordeling die hij opliep. Het slachtoffer van de diefstal werd op zijn beurt veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een geldboete voor het bezit van de cannabis.