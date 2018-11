Belgian Quo Band maakt comeback met 25 radio-interviews 20 november 2018

02u22 0 Langemark-Poelkapelle De Belgian Quo Band, de bekendste Status Quo Tribute Band van het land, is terug van weggeweest na een sabbatjaar. De band heeft met Rik Michels uit Tielt en Geert Callens uit Langemark twee nieuwe leden in de rangen.

"Na een zware buitenlandse tournee in 2017 moesten we even de tijd nemen om te bezinnen", legt manager en drummer Wesley Jaques uit. "We zaten niet meer op dezelfde golflengte en na wat interne wrevel zijn bassist Lieven Vandenbroucke en ik op zoek gegaan naar twee nieuwe bandleden. Niet evident, want het gaat bij ons om meer dan louter de nummers van Status Quo kunnen spelen. De liefde voor Status Quo moet groot zijn. En die liefde vonden we bij Geert 'Parfitt' Callens en Rik 'Rossi' Michels. Die laatste wordt onze nieuwe frontman."





De doorstart van de Belgian Quo Band werd meteen groots aangepakt, want ze waren het voorbije weekend te horen op 25 lokale radiostations. De vier heren deden met een tourbusje twaalf van die zenders live aan. "Ze alle 25 live bezoeken, was niet mogelijk. Tussen de haltes door gaven we telefonische interviews aan de andere zenders en twee interviews werden vooraf opgenomen, omdat het echt niet anders kon. De keuze voor lokale radio's was trouwens heel bewust. In die studio's druipt de passie voor de job er nog altijd van af en dat verdient respect, zeker in het licht van de recente hervorming van het radiolandschap."





Het eerste optreden van de Belgian Quo Band met de nieuwe bezetting staat gepland op 9 februari op het Patersdreef Festival in de Europahal in Tielt. (SVR)