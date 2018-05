Beestig Boekenfeest 01 juni 2018

In de bibliotheek van Langemark-Poelkapelle wordt koortsachtig doorgewerkt om het grote Beestig Boekenfeest van zondag voor te bereiden. Pal voor de bib wordt een grote tent opgeslagen, om ruimte te bieden aan kleuters die er vanaf 14 uur kunnen luisteren naar de verhalensprokkelaarster Tilly en auteur Eef Rombaut. Reina Ollivier zal dan weer een creatieve workshop houden voor de kinderen uit de lagere school en er zal een workshop zijn rond de schilderijen van René Magritte. Verder zullen er ook knutseltafels, grime, een green screen en een boekentombola zijn. Het feest is helemaal gratis. Aan wie bovendien 'beestig' verkleed opdaagt, wordt een leuk gadget beloofd. Om ook de ouders op zondagnamiddag wat te gunnen, wordt een zomerse bar ingericht. Meer info over het Beestig Boekenfeest vind je op www.langemarkpoelkapelle.bibliotheek.be. (DCH)