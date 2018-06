Beestig boekenfeest barst los 04 juni 2018

02u39 0 Langemark-Poelkapelle In de bibliotheek van Langemark-Poelkapelle vond gisteren het Beestig Boekenfeest plaats.

In een tent aan de bib konden kinderen deelnemen aan een workshop 'schilder je eigen Magritte', maar ook aan een workshop met auteur Reina Ollivier. In de bibliotheek zelf was kwam auteur Eef Rombaut verhalen vertellen aan de kleuters, terwijl jong en oud aan de lippen hing van Tilly, de verhalensprokkelaarster. Wie verkleed naar het Boekenfeest kwam, kreeg een kleine attentie cadeau.





(CMW)