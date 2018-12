Beeld van Jozef vernield in kerststal in Poelkapelle LSI/DBEW

25 december 2018

19u52

Bron: LSI/DBEW 0 Langemark-Poelkapelle In de kerststal aan de kerk in Poelkapelle is het polyester beeld van Jozef vernield. Wellicht vond het vandalisme zaterdagavond tijdens of na de kerstmarkt plaats. Voor de vzw ‘Poelkapelle in actie’ betekent het alvast een flinke streep door de rekening.

Langemark-Poelkapelle “Al 20 jaar zetten we ons in om de kerstsfeer en –verlichting in het dorp te verzorgen”, klinkt het bij Hans Vanthourenhout. “Twee jaar geleden kochten we de beelden van Jozef, Maria en Jezus in Scherpenheuvel. Dat kostte ons 1.700 euro. Er waren speciale schroeven gebruikt om diefstal te voorkomen. Dan is het wel heel jammer om precies op Kerstdag vast te stellen dat het beeld van Jozef is losgerukt. Ik ging traditiegetrouw op Kerstdag kindje Jezus in de stal leggen maar toen deed ik de trieste ontdekking. De daders probeerden hun daden nog te verdoezelen door Jozef opnieuw recht te zetten en tegen Maria te doen aanleunen. Nader onderzoek toonde ook aan dat de houten afsluiting voor de kerststal was losgerukt. Het is jammer voor al onze energie die we al twintig jaar in dergelijke initiatieven steken. We organiseerden bv. nog ontbijtacties om geld in het laatje te brengen.” Hans hoopt dat de dader(s) toch eerlijk hun vandalenstreek opbiechten. “Het is niet de bedoeling iemand door het slijk te sleuren”, aldus Hans. “Tips kunnen ook anoniem. We willen gewoon graag de verantwoordelijke(n) kennen zodat we de kosten kunnen recupereren.” Wie tips heeft of weet wie verantwoordelijk is, kan bij Hans terecht. Hij plaatste ook een oproep op Facebook.