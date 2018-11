Bart VDP stopt bij Spoil Engine 15 november 2018

02u26 0

Metalband Spoil Engine heeft het bericht de wereld ingestuurd dat hun gitarist Bart Vandeportaele uit Poelkapelle de stekker uit zijn versterker trekt. Spoil Engine is een band met internationale uitstraling, die in 2004 werd opgericht en momenteel bestaat uit Vlaamse en Nederlandse leden. Vorig jaar nog speelde het gezelschap acht shows in China, stonden ze al vier maal op Graspop en wonnen ze onlangs nog de Cultuurtrofee als eerste metalband, omwille van hun internationale verdiensten. Bart maakt als sinds 2010 deel uit van het gezelschap en werkte mee aan drie studioplaten, maar hij is tevens leerkracht in de basisschool van Madonna en moest zich hierdoor bij de vorige tournee laten vervangen. Hij houdt het nu voor bekeken, naar verluidt om zich op zijn gezin te concentreren. (DCH)