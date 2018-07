Baby uit gesloten wagen gehaald 05 juli 2018

Op het marktplein in het centrum van Langemark-Poelkapelle is gisteren iets voor de middag een baby van amper twee maanden oud uit een auto gered. Niet omdat de moeder het kind in dit warme weer had achtergelaten, maar omdat de auto plots automatisch sloot terwijl de autosleutels nog in de wagen lagen. De moeder alarmeerde meteen de hulpdiensten en de brandweer slaagde er snel in een autoruit te verbrijzelen en de auto te openen. (LSI)