Autobanden in brand 09 mei 2018

De brandweer van de zones Westhoek en Midwest rukten maandagavond even na 22 uur uit omdat er langs de Bruggestraat in Langemark-Poelkapelle een gitzwarte rookwolk te zien was. Een bewoner bleek er na het vallen van de duisternis autobanden aan het verbranden. Een duidelijke inbreuk op de milieuwetgeving die de man een proces-verbaal van de politie kostte. De brandweer bluste de brandhaard. (LSI)