Artrail brengt geschiedenis spoorlijn in beeld 15 mei 2018

In Langemark-Poelkapelle is er nog tot 10 september een kunstroute te bezoeken, georganiseerd door de Kunstkring 20-10 Langemark-Poelkapelle. "De route is 4 km lang en om de 300 meter staat een beeld, foto of schilderij", aldus secretaris Ludwig Leupe. "De route start aan de oude brandweerkazerne in Langemark en eindigt aan het station in Poelkapelle." Op die plaats is het beeld van Ludwig te zien. "Mijn beeld heet 'Galea Ornatam', wat Latijn is voor versierde helmen. Het is een eerbetoon aan de vele strijders en paarden die hier in de regio sneuvelden."





Alle kunstwerken hebben betrekking op de geschiedenis van de spoorlijn. Zo werd er bijvoorbeeld tijdens WO II op het spoor in Langemark-Poelkapelle door de geallieerden een Duitse wagon opgeblazen. Na de slag van Westrozebeke in 1382 werden er doden gebracht tot aan de Schreiboom langs de Schreiboomstraat. "Aanvankelijk zou de kunstroute Sporen worden genoemd, maar omdat er in Ieper al een kunstproject bezig was onder die naam werd gekozen voor Artrail."





"Onze kunstkring is uitgegroeid tot een gedachtenatelier waar de leden-kunstenaars elkaars gedachten kunnen delen en elkaar stimuleren in hun gekozen discipline." (CMW)