Amerikaanse kunstenaar mixt Philadelphia met Westhoek 10 februari 2018

In het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle loopt tot midden april een bijzondere kunstexpo, waarbij geschilderde landschappen uit Philadelphia worden afgewisseld met vergezichten uit de Westhoek. De doeken zijn de creaties van de uitgeweken Amerikaan Matthew Frock, die ook abstractere werken en portretten maakt. Matthew woont pas sinds begin 2017 in Madonna en creëerde speciaal voor deze expo werken met de Ieperse Lakenhalle en de oude Markt van Langemark. Vanuit zijn studio in Madonna runt de artiest ook een online galerij en een webshop met producten waarin zijn tekeningen werden verwerkt. Die kan je bezoeken op www.thepondofstars.com. De tentoonstelling in het gemeentehuis kan vrij worden bezocht tijdens de openingsuren. (DCH)