Ambachtelijke zone wordt weer agrarisch 30 november 2018

Het gemeentebestuur heeft enkele aanpassingen in de plannen voor Sint-Juliaan goedgekeurd, met als belangrijkste element de omzetting van het onbenutte deel van de ambachtelijke zone langs de Felix Nadarstraat naar agrarisch gebied. De motivatie ligt in de herbevestiging van het agrarisch gebied in de Industriestraat en de Statiewijk in Langemark, die zo worden gecompenseerd. (DCH)