Afscheid onder voorbehoud van Alain Wyffels en Frank Gheeraert Kritische speeches tijdens de laatste gemeenteraad van deze legislatuur, door onzekerheid over verkiezingsuitslag Redactie

21 december 2018

08u57 0 Langemark-Poelkapelle Tijdens de vorige gemeenteraad werden drie heren bedankt voor bewezen diensten door hun collega-raadsleden. Het werd de laatste zitting voor burgemeester Alain Wyffels (CD&V), schepen Frank Gheeraert (Open VLD) en ouderdomsdeken Frans Vandeputte (CD&V). Tenminste, als de Raad voor Verkiezingsbetwistingen daar geen stokje voor steekt, want zoals gekend, betwist het kartel Tope 8920 de verkiezingsuitslag en bestaat de kans dat de burgemeester en zijn schepencollege nog even aan moeten blijven tot daar een uitkomst voor wordt gevonden.

Het vertrek van Frans Vandeputte staat dan wel weer vast. Met zijn 74 jaar vormt hij de nestor van de groep. “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik wil plaats maken voor jonge en enthousiaste kandidaten,” verklaarde hij vastberaden.

CD&V-fractieleider Christoph Deraeve stak een pluim op de hoed van zijn partijgenoten. Niets dan lof tijdens wat de laatste en misschien wel de kortste gemeenteraad van het jaar is geworden. Hoewel. Toen het rijtje met raadsleden werd afgelopen haalde oppositieraadslid Jean-Marie Callewaert (s.pa-Dyanmisch) toch even uit naar Alain Wyffels, door naar de aanbouw van het kasteel te verwijzen als een ‘lelijk gedoefte’. “We hebben het nog net niet over een tweede kasteelmoord,” vervolgde hij ludiek. Koen Bentein (Open VLD) prees op zijn beurt de uittredende burgemeester omdat die steevast de bal en zelden de man speelde. Ook N-VA-fractieleider Dominique Cool die jarenlang oppositie heeft gevoerd tegen het bewind van Alain Wyffels, met wie hij vaak in de clinch ging, betuigde zijn respect. “Iemand die zich zoveel jaar inzet voor de gemeente verdient respect, al zal ik niet hypocriet gaan doen en alle initiatieven van de voorbije 20 jaar gaan bewieroken,” schertste deze. Frank Gheeraert, die de eerste liberale schepen is geweest, weliswaar omringd door louter christendemocraten, werd geprezen omdat mede door zijn impulsen de dorpskernvernieuwing van Langemark in gang werd gezet en hij het recyclagepark de 21ste eeuw inleide. Ook raadslid voor Proo! Luc Vandamme, die intussen deel uitmaakt van het kartel Tope 8920, dat op de oppositiebank is beland, plant om afscheid te nemen van de politiek. Hij bedankte zijn kiezers en zijn team en voegde er aan toe: “Door de betwisting van de verkiezingsuitslag zal het afhangen van mijn eigen partij of ik al dan niet zal kunnen stoppen.”