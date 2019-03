7de Vredeszoektocht gaat van start De Organisatoren van de Vredeszoektocht nodigen zowel automobilisten als voetgangers uit om het centrum en de parochies rond Langemark uit te kammen, op zoek naar herkenbare plaatsen of objecten, gekoppeld aan vragen rond geschiedenis, cultuur en natuur. Christophe Deconinck

28 maart 2019

08u15 0

Op zaterdag 30 maart 2019 wordt het startschot gegeven voor een dubbele fotozoektocht. Automobilisten en wandelaars krijgen tot 14 juli de tijd om een lijst met foto’s van plaatsen of objecten te identificeren en de bijhorende vragen op te lossen, vaak gelinkt aan geschiedenis, cultuur of natuur.

De eerste zoektocht is een wandelzoektocht door het centrum van Langemark met een totale afstand van een drietal kilometer. De wandeling start ditmaal aan Bistro De Koornbloem.

Gedurende dezelfde periode loopt een autozoektocht die start aan Eetkaffee Steenstraete te Bikschote. Deze zoektocht van zo’n 45 kilometer, in het teken van beide Wereldoorlogen, doorkruist alle parochies van de Baekelandtgemeente, maar eindigt in Houthulst. “Tijdens het uitstippelen van het traject, legden we de focus op een aantal prachtige locaties met schitterende vergezichten. Wees echter op uw hoede voor de diverse valkuilen en spreekwoordelijke ‘addertjes’ waarmee deze zoektocht doorspekt is”, waarschuwt bezieler Danny Vanacker.

Deelnemingsformulieren voor beide zoektochten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen in café-restaurant ’t Munchenhof, eetkaffee Steenstraete, brasserie De Zilverberk in Houthulst, café De Koornbloem en bij de samensteller van beide zoektochten: Danny Vanacker, Eeckhoutmolenstraat 5c in Langemark (057/48.52.64).