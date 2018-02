50 uren voor Vrienden Der Blinden 12 februari 2018

02u45 0 Langemark-Poelkapelle In jeugdhuis De Flodder in Langemark werd dit weekend '50 uren' gehouden. Ditmaal was dit ten voordele van 'Vrienden Der Blinden'.

"We proberen telkens een goed doel te kiezen uit de streek. 'Vrienden Der Blinden' is een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden in Koksijde. Iemand uit ons bestuur kent er mensen", vertelt Cédric Latruwe van JH De Flodder. "Zes jaar geleden zijn we overgestapt van 36 uren naar 50 uren. Zo'n 200 mensen komen telkens langs tijdens om deel te nemen aan de activiteiten. Doorgaans zamelen we tussen de 700 en 1.000 euro in. Vorig jaar hadden we een opmerkelijk bedrag van 1.200 euro." Tijdens de '50 uren' waren er activiteiten zoals de 'spaghettifretterie'. "Er was ook de 'Giant Beerpong' en de competitie 'fret je vet', dat was om het snelst vijftien grote zwanworsten eten. De snelste deelnemer deed het in een kleine 15 minuten." (LBR)