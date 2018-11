20-jarige kritiek na frontale botsing 30 november 2018

02u26 0

Een 20-jarige bestuurder is gisteravond rond 18.30 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een frontale botsing in de Roeselarestraat in Langemark-Poelkapelle. De jongeman reed met zijn Volkswagen Golf in de richting van Ieper toen het op de bochtige en beruchte weg plots fout ging. De VW kwam frontaal in botsing met een BMW en belandde uiteindelijk op een veld naast de weg. De hulpdiensten snelden ter plaatse, al was er even verwarring, omdat iets verderop in Zonnebeke ook een Roeselarestraat is. De 20-jarige jongeman uit de regio zat bewusteloos in zijn auto. De hulpdiensten bevrijdden hem zo snel mogelijk en startten meteen met de reanimatie. Na zo'n half uur werd de bestuurder in heel kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurster van de BMW, een 57-jarige vrouw uit de regio, raakte lichtgewond. Door het ongeval was de Roeselarestraat urenlang afgesloten voor het verkeer. (AHK)