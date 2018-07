19-jarige studente rechten zet stap richting politiek 24 juli 2018

De lokale fractie van sp.a in Langemark trekt in het najaar naar de verkiezing met een vernieuwde lijst. Onder meer de 19-jarige Tatjana Logie, eerstejaarsstudente rechten, stapt mee in het verhaal. "Ik zie het als een mooie kans om wat ervaring op te doen in het reilen en zeilen in de plaatselijke politiek", aldus Tatjana. "Ik krijg de kans om aan te sluiten als onafhankelijke kandidate, wat als voordeel heeft dat ik geen politieke kleur hoef te bekennen." Doorwinterde politicus en lijsttrekker Jean-Marie Callewaert belooft haar bij te staan met raad en daad. "We zijn gaan inzien dat we de gemiddelde leeftijd van onze partijleden naar beneden moeten trekken. Door 'jonge gasten' de kans te geven ons te versterken, hopen we vernieuwing te brengen." Ook huishoudhulp Greta Deleu (51) uit Sint-Juliaan, partner van Jannick Castelein, neemt vol goeie moed deel aan het verkiezingsspel onder de sp.a-vlag. (DCH)