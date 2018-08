"Wij geven inwoners een stem" 'SP.A DYNAMISCH' MET NIEUWE LIJST NAAR KIEZER CHRISTOPHE DECONINCK

01 augustus 2018

02u48 0 Langemark-Poelkapelle De lokale fractie van sp.a stapt naar de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe lijst kandidaten, onder wie verrassend veel onafhankelijken. Omdat de nieuwe vlag niet langer uitsluitend rood kleurt, werden een nieuw logo en een nieuwe naam gekozen: sp.a Dynamisch.

Nadat de lokale N-VA-fractie meedeelde bij de volgende legislatuur mee te willen besturen, geeft ook dit team te kennen bereid te zijn om met andere partijen samen te werken.





"We willen meebesturen en de verantwoordelijkheid opnemen voor een eerlijk, dynamisch beleid met meer inspraak voor bewoners", verduidelijkt partijvoorzitter en fractieleider Jean-Marie Callewaert (60), die al sinds 2001 onafgebroken zetelt in de gemeenteraad. "We willen vooral af van de oude denkwijze van de huidige meerderheid en een krachtdadig alternatief bieden voor de oude dorpspolitiek. Wat goed is, keuren we niet af, maar wat beter kan, willen we veranderen. Onder het motto 'Investeren in mensen' en de lopende campagne 'Zegt ne kjè, we luustern' willen we vooral de kiezer in de straat een stem geven en de inwoners uitnodigen om het gemeentelijk beleid te helpen bepalen."





Kandidaten

De zoektocht naar kandidaten voor de nieuwe partijlijst loopt niet overal over een leien dakje.





Ook in Langemark-Poelkapelle zijn alle plaatsen nog lang niet ingenomen. Sp.a stelde dit jaar een uitgebreide lijst samen, wat hen ertoe aanzette om ook een aangepaste naam te bedenken. De lokale fractie, die in 2006 nog naar de stembus trok als 'sp.a spirit', en in 2012 als weer als 'sp.a', komt nu alweer op onder een nieuwe naam: 'sp.a Dynamisch'. "Lijstduwer wordt nieuwkomer Piet Mollij (56) uit Langemark, die al heel wat ervaring heeft in de politiek. Oudgedienden Francky Barbier (57) uit Madonna en Chris Vermeersch (52) uit Langemark zijn zetelend gemeenteraadslid en OCMW-raadslid en ook nu opnieuw van de partij. Dirk Segier (63) uit Poelkapelle neemt voor de zevende keer op rij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De lijst telt momenteel zes vrouwelijke kandidaten met Angelique Meeuw (42) uit Poelkapelle, die werkt in het Jan Ypermanziekenhuis, Tatjana Logie (19), een rechtenstudente uit Langemark, Emilie Bentein (29) uit Madonna die werkt bij Bond Moyson, Greta Deleu (51) uit Sint-Juliaan, huishoudhulp bij De Wissel. Evi Dewachter (32) uit Sint-Juliaan sluit de rij. Zij is werkzaam bij Ysco en was al bij de verkiezingen van 2006 kandidaat op onze lijst, greep toen net naast een zitje in de gemeenteraad. Bij de mannen rekenen we nieuwkomers Patrick Vanhee (65) uit Langemark en treinbegeleider Christophe Bouchaert (43) uit Poelkapelle. Bij de nieuwe leden zitten enkele niet-partijgebonden kandidaten en in de komende dagen of weken willen we nog andere mensen de kans geven om toe te treden."