'Vrijdag Magdag' in VBS De Ooievaar 07 maart 2018

Onderwijsmagazine Klasse riep leerkrachten op om onder de noemer 'Vrijdag Magdag' tijd te maken om eens iets nieuws uit proberen in de klas of op school. Bijna 1000 scholen gingen op de oproep in. De Vrije Bassischool De Ooievaar langs de Brugseweg in Poelkapelle was daar een van en daar werd een toekomstvisie op het onderwijs uitgeprobeerd. "Wij hebben de kinderen zelf hun dag laten samenstellen", aldus zorgcoördinator Hobie Dujardin. Hans Vanderspikken, hoofdredacteur van Klasse, prees de 'goesting tot innovatie' van de school.





(CMW)