"Verandering? Oude ideeën herkauwen ja" TOPE 8920 SCHIET MET SCHERP NOG VOOR NIEUWE BESTUUR GESTART IS CHRISTOPHE DECONINCK

24 november 2018

02u24 0 Langemark-Poelkapelle Het nieuwe bestuur is nog niet begonnen of Tope 8920 schiet al met scherp. "We hebben hun prioriteiten uitgeplozen en van enige verandering is geen sprake", aldus Laurent Hoornaert (Tope 8920). Vooral N-VA bijt van zich af. "We hebben geen enkele kiesbelofte overboord gegooid."

Het nieuwe schepencollege van CD&V en N-VA had nog maar pas de krijtlijnen van het nieuwe beleid uitgezet, of kersvers oppositiepartij Tope 8920 kwam al met hevige kritiek aandraven. De lijst met prioriteiten stond nog maar net online. "Maar de helft van die zogenaamde prioriteiten zijn dossiers uit het huidige beleid", zegt Laurent Hoornaert (Tope 8920). "Denk maar aan de dorpskernvernieuwing in Langemark en de rioleringswerken van Bikschote. De andere projecten stonden al een hele tijd op de planning, maar werden gewoon nog niet uitgevoerd, zoals een nieuw fietspad tussen Poelkapelle en Langemark. Waar is die verandering die N-VA voor de verkiezingen beloofde?"





Intredend burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) reageert beheerst. "CD&V heeft geen grote verkiezingsbeloftes gedaan omdat er heel wat grote projecten bezig zijn. Dossiers effectief tot een goed einde brengen, is beter dan wilde beloftes maken. De bedoeling is dat we onszelf eerst wat tijd gunnen om ons meerjarenplan voorbereid te kunnen realiseren." Zijn nieuwe coalitiepartner Dominique Cool van N-VA spreekt hardere taal over de kritiek van Tope 8920. "Dit is duidelijk een kreet van een radeloze prietprater. We hebben geen enkele kiesbelofte overboord gegooid. We hebben de heer Hoornaert ook nooit de sjerp beloofd, als dat is waarop hij doelt."





En dan is er nog de geplande bouw van een kinderopvang in de kerk van Poelkapelle. Tot voor kort was dat het stokpaardje van N-VA. De partij, toen nog in de oppositie, was radicaal tegen het plan van CD&V om de kerk om te toveren tot een multifunctionele ruimte. "We zijn heel benieuwd hoe de nood aan een nieuwe buitenschoolse kinderopvang door de meerderheid zal worden aangepakt", zegt Hoornaert van Tope 8920. "In het bestuursakkoord ontbreken verder begrippen zoals inspraak, betrokkenheid en communicatie, en vinden we niets over klimaat, landbouw of lokale economie. Met het Tope 8920-team hebben we met een loep zitten zoeken naar verandering, zonder resultaat."





Eerst draagvlak creëren

Dominique Cool biedt weerwoord namens N-VA: "In 2019 zullen we het beleid verder uitwerken en in een meerjarenplan gieten, met aandacht voor landbouw, economie en klimaat. Wij willen eerst een draagvlak creëren voor grote projecten zoals de kinderopvang, een project dat wordt herbekeken. Verwacht Tope 8920 dan dat we de bulldozer in het sociaal huis zetten? Of dat we de dorpskernhernieuwing staken?"