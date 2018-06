'Tuur de visboer' na vier maanden vrijgelaten 23 juni 2018

02u45 0 Langemark-Poelkapelle Na een verblijf van zo'n vier maanden in de cel is de 45-jarige Kurt S. (45) uit Langemark, alias 'Tuur de visboer' , gisteren door de raadkamer van Ieper vrijgelaten.

De man is nu weer op vrije voeten. De veertiger wordt ervan verdacht een knokploeg op zijn ex-vrouw te hebben afgestuurd. Volgens de vrouw werd ze bedreigd, geslagen en gewurgd en gebeurde dat in opdracht en met medeweten van haar ex-man, Kurt S. En met slechts één doel: de helft van een bedrag van 500.000 euro, een erfenis van Kurts overleden moeder, terug te krijgen. Ook de twee leden van de knokploeg vlogen een tijdlang in de gevangenis. Kurt S. verzamelde vooral bekendheid als ex-deelnemer van het tweede seizoen van Big Brother in 2001. Hij zal zich wellicht later voor de correctionele rechtbank van Ieper moeten verantwoorden. Hij zat sinds eind februari in de gevangenis. (LSI)