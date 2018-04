'Tuur de visboer' blijft in cel 19 april 2018

'Tuur de visboer', Kurt S. (45) uit Langemark, blijft nog minstens twee weken in de cel. De raadkamer in Ieper besliste hem na bijna twee maanden cel onder voorwaarden vrij te laten maar het parket tekende beroep aan. Het is nu aan de Kamer van inbeschuldigingstelling in Gent om te oordelen of hij al dan niet vrijgelaten mag worden. Die beslissing moet binnen twee weken vallen. Kurt S. zit sinds eind februari achter de tralies. Hij wordt ervan verdacht een knokploeg op zijn ex te hebben afgestuurd. Volgens de vrouw werd ze bedreigd, geslagen en gewurgd en gebeurde dat in opdracht en met medeweten van haar ex. En met slechts één doel: de helft van een bedrag van 500.000 euro, een erfenis van Kurts overleden moeder, terugkrijgen. De twee leden van de knokploeg, Benoit C. (34) uit Avelgem en Mayr-Ali K. (26), een man van Russische afkomst uit Menen, zitten ondertussen ook al in de cel. Viswinkel De Zeespiegel in het centrum van Langemark blijft voorlopig dicht. (LSI)