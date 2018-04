"Tijd voor meer inspraak voor bewoners" TOPE 8920 WIL NIEUWE WIND LATEN WAAIEN DOOR GEMEENTE CHRISTOPHE DECONINCK

26 april 2018

02u28 1 Langemark-Poelkapelle Tope 8920, gevormd door Open Vld en Proo!, zet momenteel de eerste krijtlijnen uit voor het partijprogramma waarmee ze naar de verkiezingen trekt. "Ideeën van bewoners zijn welkom", laten Laurent Hoornaert en Luc Vandamme weten.

"We willen de bevolking meer inspraak geven en actief laten participeren. Zo willen we ideeën lanceren, zoals het creëren van een wandelroute rond het bufferbekken aan de Kapelmeers in Poelkapelle", licht Laurent Hoornaert (Open Vld) een tipje van de sluier van het partijprogramma waarmee Tope 8920 naar de verkiezingen trekt. "Voor de uitwerking van een dergelijk voorstel willen we een beroep doen op de inwoners om ideeën aan te leveren en de plannen af te toetsen. We streven naar een gemeentebestuur dat luistert naar de inwoners, begrijpelijke informatie voorziet bij de beleidsbeslissingen en een actieve betrokkenheid wenst van al de inwoners."





Spilfiguur

De samensmelting van Open Vld en Proo! van Luc Vandamme kwam er onder impuls van Laurent Hoornaert. Eind vorig jaar zag het ernaar uit dat Proo!, de onafhankelijke, groenlinkse partij die gedragen wordt door Luc Vandamme, zou ophouden te bestaan. "Ik stoor me aan de harde manier waarop oppositie wordt gevoerd", verklaarde hij toen. Ook bij Open Vld leefden enkele frustraties. "Op politiek vlak wijzigt er te weinig en de absolute meerderheid (CD&V, red.) blijft alles bepalen. Wij willen het over een andere boeg gooien", vertelt Laurent Hoornaert (Open Vld). Hij wist nestor van de lokale politiek Luc Vandamme te overhalen om alsnog verder te zetten met vereende krachten. "Luc staat bekend als een gedreven politicus, met een grote dossierkennis", aldus Hoornaert. "Toen ik vernam dat hij wou kappen met de politiek, was mijn eerste bedenking dat het gemeentebestuur een spilfiguur zou verliezen. Ik ben bij hem gaan polsen of hij niet wou samenwerken met het Open Vld-team. Hij stemde toe, en toen ik het voorstel aan mijn partij voorstelde, werd het enthousiast onthaald."





Meer 'schwung'

Onder deze nieuwe configuratie is Luc, die al vijfentwintig jaar actief is in de lokale politiek en lange tijd een schepenpost bekleedde, bereid om opnieuw een engagement van zes jaar aan te gaan. "Bij mijn eigen partij werd even getwijfeld om opnieuw de stap te zetten, maar de ambitie zit er zeker nog in. Samen hopen we meer 'schwung' in het centrum van Langemark te krijgen en willen we uitzoeken hoe we de leefbaarheid binnen de deelgemeenten kunnen vergroten. Toen we rond de tafel zijn gaan zitten, werd de naam 'Tope' al vrij snel naar voor geschoven. 'Samen' was niet meteen een optie meer, dus waarom niet in het dialect?"





Het partijlogo, met groen en blauw, werd inmiddels ook voorgesteld. De lijst met kandidaten die opkomen voor Tope 8920 krijgt stilaan vorm, maar er is nog plaats voor enkele mensen.