"Rekenen op goodwill van wegenwerkers" STOFFELIJKE RESTEN DREIGEN DOOR KRANEN WEGGERUIMD TE WORDEN CHRISTOPHE DECONINCK

14 februari 2018

02u34 0 Langemark-Poelkapelle Tijdens het graven van sleuven voor nieuwe rioleringen langs de Houthulstseweg, kwamen onlangs stoffelijke resten uit de Eerste Wereldoorlog naar boven. Maar niettegenstaande de mogelijkheid dat er nog lichamen in de buurt begraven liggen, wordt onverstoord verder gewerkt. "We moeten rekenen op de goodwill van de wegenwerkers om ons te melden of ze nog iets vinden," aldus het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Zo'n kleine drie weken geleden hielden de graafmachines op de Houthulstseweg ter hoogte van Madonna plots halt. Een arbeider van de firma Norré-Behaegel had enkele helmen uit de Eerste Wereldoorlog gespot die aan de oppervlakte kwamen. De werken werden onmiddellijk stilgelegd en in alle discretie kwamen politiemensen en experts ter plaatse, die vaststelden dat naast wat losse vondsten ook de stoffelijke resten bloot waren gelegd van wat vermoedelijk Britse soldaten waren. Na het weekend, op 29 januari, werd de site verder onderzocht en werden de stoffelijke resten deskundig geruimd. Archeoloog Marc Dewilde van het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft mee dat er een derde en zelfs een vierde lichaam werden gevonden, waaronder mogelijk ook dat van een Australische soldaat.





Niet verder gezocht

Maar de kans dat er nog meer sporen uit de Eerste Wereldoorlog begraven liggen langs het traject, waar de rioleringen worden verniewd, is reëel. Een ooggetuige, die niet nader genoemd wenst te worden, uitte zijn bezorgdheid: "De put lag veel te snel dicht en over de rest van het traject werd niet verder gezocht naar andere lichamen. Liggen er nog meer soldaten, die omwille van de tijdsdruk gewoon zullen worden weggeschept ?"





De werfleider van Norré-Behaeghel erkent dat er gewoon verder wordt gegraven met zware machines, tot op 2,5 meter diepte en zonder speciale instructies. Op de vraag of eventueel andere aanwezige stoffelijke resten niet het gevaar lopen 'in stukken te worden getrokken', kwam het antwoord "dat is in zekere zin onvermijdelijk, maar van zodra we iets vinden, leggen we ogenblikkelijk alles stil."





Archeoloog Marc Dewilde legt uit hoe dit kan: "In de vergunningen die voor die werken werden uitgegeven wordt een archeologisch vooronderzoek niet voorgeschreven. We rekenen dus op de goodwill van de aannemer om het ons systhematisch te melden als er iets wordt gevonden. Wij van onze kant staan standby om zo snel mogelijk uit te rukken, zodat de vondsten kunnen worden geregistreerd en eventuele lichamen na het onderzoek van een fysisch antropoloog worden overgedragen aan de dienst Oorlogsgraven van Defensie. Maar we zijn ook realistisch en beseffen dat lang niet alle aannemers hier evenveel aandacht aan geven en dat er in de Westhoek vaak vondsten verloren gaan. Er werd een decreet uitgevaardigd, dat stelt dat eenieder die een vondst doet van archeologische waarde, dit ook moet melden aan ons Agentschap of aan de gemeente, maar wij kunnen alleen hopen dat mensen die iets vinden hun burgerplicht vervullen."