'Pandanny' danst om leerlingen te bedanken DIRECTEUR DANNY HAALT PAK BOVEN NA ACTIE VOOR MUSIC FOR LIFE CHRISTOPHE DECONINCK

Omdat de leerlingen van de vrije basisschool Langemark erin zijn geslaagd om 1.500 euro in te zamelen voor de Warmste Week, heeft directeur Danny Jonckheere zichzelf in een pandapak gehesen. "Een beetje afleiding kunnen we wel gebruiken na al het slechte nieuws."

De ouders en grootouders die gisterennamiddag de speelplaats van VBS Langemark opwandelden, waren getuige van een onverwacht spektakel. Alle kinderen hadden de klassen verlaten en stonden minutenlang 'pandanny' te scanderen terwijl de muziek door de boxen knalde. Op de tonen van Queens 'Don't stop me now' kwamen eerst de juffen naar buiten voor een wilde dans, een beloning voor de kinderen die geld inzamelden voor Music For Life. De apotheose volgde toen schooldirecteur Danny Jonckheere in een pandapak ten tonele verscheen. Onder tromgeroffel werd het bedrag van de inzamelactie bekendgemaakt. "De kinderen zijn erin geslaagd om 1.582 euro binnen te halen voor de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. De juffen Daisy Vandaele, Liesbet Thoma en Fien Peene hebben fantastisch werk geleverd. Dankzij hen is het een echt succes geworden en nu willen we iedereen belonen", aldus de directeur. "Per doelstelling die we hadden uitgezet, kwam er een beloning vrij, zoals lolly's voor iedereen, muziek op de speelplaats en extra lange speeltijden. Het is een week geweest die de kinderen zich nog lang zullen herinneren. Dit is de ideale start voor de kerstvakantie en het uitgelezen moment om alle zorgen van ons af te schudden."





Christophe Deconinck Directeur Danny Jonckheere in pandapak geflankeerd door juffen Daisy Vandaele, Liesbet Thoma en Fien Peene.

Amélie verloren

De school heeft immers enkele moeilijke maanden achter de rug. "We hebben de lieve Amélie Claus en haar oma verloren bij die vreselijke aanrijding met de trein. Daar kwamen nog de plotse overlijdens van Louise Rijckeboer en oud-leerling Bruno De Nijs bij. Op de koop toe moet een leerlinge uit het zesde leerjaar opboksen tegen een chronische ziekte." De pandashow van de directeur moest even de aandacht afleiden. Aan die panda-act hangt nog een anekdote vast. "Lange tijd geleden ben ik ooit in een carnavalsstoet van de school meegestapt als panda, alleen ben ik toen tegen een elektriciteitspaal aangebotst, met een bloedneus tot gevolg. Die stunt waren de leerkrachten niet vergeten en daarom kwamen zij met het idee naar voor."





Terwijl de drie juffen richting Puyenbroek vertrokken om de cheque te overhandigen aan Studio Brussel, gingen alle remmen los op de tonen van Gangnam-style.