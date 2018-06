"Om de twee dagen hebben we prijs" WEGENWERKERS GROEVEN AL MEER DAN 500 OORLOGSPROJECTIELEN OP LIEVEN SAMYN

16 juni 2018

02u47 0 Langemark-Poelkapelle Bij de wegenwerken tussen Madonna en Poelkapelle zijn arbeiders gisterenmiddag op een Britse fosforgranaat en een mortier gestoten. De voorbije maanden doken naar schatting al meer dan 500 projectielen uit de Eerste Wereldoorlog op. "In Langemark aan de kerk haalden we zelfs een bom van 750 kilogram op", klinkt het bij de teamleader van ontmijningsdienst Dovo Wouter Verhaeghe.

Gemiddeld om de twee dagen is het prijs, bij de wegenwerken die al sinds eind 2015 uitgevoerd worden tussen Houthulst en het gehucht Madonna, een traject van meer dan 7 kilometer. "Wellicht kwamen al meer dan 500 projectielen naar boven", klinkt het bij de arbeiders. Zij zijn vandaag aan de slag op de weg tussen Madonna en Poelkapelle. "Op de hoek van de Pottestraat vonden we plots 16 mooi gestapelde obussen op een rij, netjes onder een golfplaat. Begin dit jaar stootten we zelfs op drie lichamen van soldaten."





Gevaarlijk

Opkijken doen de wegenwerkers al lang niet meer. "Toch is het goed ons te blijven verwittigen", aldus Wouter Verhaeghe van Dovo. "Enkele weken geleden bleek in Tielt nog maar eens hoe gevaarlijk de lading van een oorlogsprojectiel kan zijn (er overleed een grondwerker toen een obus ontplofte bij het openslijpen, n.v.d.r.)."





Toxische stoffen

Maar vaak worden de oorlogsprojectielen uit Langemark pas bij het filteren tussen de afgevoerde aarde in het depot van aannemer Norré-Behaege in Westende gevonden. Daar wachten enkele tientallen obussen al op de ophaling door Dovo. "Meestal gaat het om projectielen met springstoffen", legt Wouter Verhaeghe van Dovo uit. "Maar in 10% van de gevallen zijn er toxische stoffen zoals yperiet of fosfor aanwezig." Dat was gisteren het geval, bij het graven van sleuven voor de aansluiting van de hoofdriool. Het fosfor zorgde in contact met de buitenlucht voor toxische rook.





Brandweer en Dovo snelden meteen ter plaatse en zorgden voor een veilige berging. De brandweer was vlakbij want in de Houthulstseweg moest het wegdek ook al gereinigd worden nadat een voertuig hydraulische olie had gelekt.





Enkele ogenblikken na het opgraven van de fosforgranaat trok een andere kraan wat verderop op de werf nog een hoofdkabel van het elektriciteitsnetwerk stuk. Daardoor moesten honderden gezinnen in de buurt van de Houthulstseweg, Bruggestraat, Stadensteenweg en Schreiboomstraat het ruim twee uur, tussen half twaalf en kwart voor twee, zonder elektriciteit doen. Bij heel wat buurtbewoners viel het middagmaal daardoor in het water.