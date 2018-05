"Minutenlang hulpeloos op de grond" ODETTE (89) MAAKT LELIJKE VAL OP SLECHT ONDERHOUDEN WANDELPAD CHRISTOPHE DECONINCK

22 mei 2018

02u34 0 Langemark-Poelkapelle Odette Vanelslander (89) uit de Papaverwijk heeft vorige week een ernstige val gemaakt op het wandelpad tussen de huizen. "Ik zat onder het bloed en lag minutenlang te schreeuwen om hulp. Gelukkig hebben de buren me gevonden en verzorgd." Sp.a trekt aan de alarmbel. "Dit pad moet dringend aangepakt worden."

Odette, 89 jaar oud maar nog steeds een kranige dame, is nog altijd behoorlijk onder de indruk. "De boomwortels hebben op dat wandelpad de klinkers omhooggeduwd. Voor iemand van mijn leeftijd is op dat pad wandelen echt gevaarlijk. De stenen liggen zodanig oneffen dat ik gestruikeld ben en voluit op mijn gezicht ben gevallen. Gelukkig had ik niets gebroken, maar mijn neus bloedde hevig, ik was overal gekneusd en had twee blauwe ogen. Ik weet nu wel beter. Op mijn eentje ga ik hier niet meer wandelen."





Sp.a-raadslid Franky Barbier is vriend aan huis bij Odette en reageert verontwaardigd. "Vanuit de sp.a-fractie hebben we de erbarmelijke staat van het wandelpad enkele jaren geleden al aangekaart, maar het gemeentebestuur doet niets. Odette is gevallen op klaarlichte dag, maar bij valavond is het hier nog gevaarlijker, want het pad is hier niet eens verlicht. De struiken hangen trouwens over het gangpad, waardoor de vele bejaarden die hier wonen verplicht zijn om op het onbewandelbare middenste deel te stappen."





Geluk gehad

Zijn collega-sp.a-bestuurslid Piet Mollij valt Franky Barbier bij: "Odette heeft eigenlijk geluk gehad. Het had nog veel erger kunnen zijn. Hoewel ze niet bijster goed te been is, trekt ze er heel vaak op uit om boodschappen te doen, maar ik begrijp volkomen waarom ze hier niet meer wil wandelen. Dit had voorkomen kunnen worden. Op het pad ontbreken tal van klinkers, andere stenen steken centimeters boven het pad uit. Maar het is niet mijn taak, noch mijn bevoegdheid om dit pad eigenhandig opnieuw aan te leggen. Als ik het zonder toestemming zou kunnen doen, dan was het al lang geregeld. Om ergere ongevallen te vermijden, moet het pad afgesloten worden zolang er geen herstellingen werden uitgevoerd."





Schepen van Mobiliteit Lieven Vanbelleghem (CD&V) erkent het probleem en belooft dat alle opties om het wandelpad aan te pakken nu bekeken zullen worden. "We hebben vroeger inderdaad al melding gekregen over de slechte toestand van het paadje in de Papaverwijk. We stelden toen vast dat de boomwortels de grote boosdoener zijn. Toen hebben we de slechtste plaatsen laten herstellen, maar de wortels blijven die paadjes omtoveren tot een wasbord. Het probleem is echter dat we die wortels niet zomaar mogen wegnemen. We zullen nu onze opties bekijken."