'Fele Groesen aus Tirol' 10 februari 2018

De acteurs van 't Schijnwerpertje brengen twee weekends op rij een dolkomische opvoering, die zich afspeelt in de Oostenrijkse bergen. 'Fele Groesen aus Tirol' volgt een groep Belgische ambtenaren die samen op reis trekken naar Tirol, maar er niet in slagen hun kleine onderlinge vetes thuis te laten. Dat levert verhitte discussies op, die in een schitterende mix van Vlaams en Duits worden gevoerd. De voorstellingen vinden plaats op 10, 11, 16, 17 en 18 februari in De Poelkring, Nieuwplaats 14 in Poelkapelle. De voorstellingen op vrijdag en zaterdag starten om 20 uur, terwijl de opvoeringen op zondag om 17 uur gepland staan.





Tickets kosten 8 euro en kunnen besteld worden op 057/48.95.64. Meer info vind je op de website www.opendoek.be. (DCH)