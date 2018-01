"Die tv-crew wilde per se onze tank zien" WOI-KENNER DISCOVERY CHANNEL BEZOEKT POND FARM CHRISTOPHE DECONINCK

27 januari 2018

03u26 0 Langemark-Poelkapelle Bruce Crompton van de succesreeks 'Combat Dealers' op Discovery Channel is naar de Pond Farm van Stijn Butaye in Sint-Juliaan afgezakt. Hij kwam er zaken doen én een ritje maken met de wereldberoemde 'Tank van Poelkapelle'.

In een schuur van zijn ouderlijke hoeve langs de Roeselarestraat in Sint-Juliaan heeft WOI-kenner en verzamelaar Stijn Butaye een heus privémuseum ingericht, waar tal van unieke objecten worden tentoongesteld. Dat is blijkbaar ook de makers van 'Combat Dealers' niet ontgaan. In die televisieshow op Discovery Channel schuimt Bruce Crompton, een andere notoire WOI-kenner, de hele wereld af op zoek naar zeldzaam of interessant oorlogsmateriaal. "Toen ze vernamen dat de 'Tank van Poelkapelle', de creatie van de Poelkapelle Tank Crew, hier tijdens de week opgesteld staat, waren ze niet meer te houden. Ze vroegen of ze langs mochten komen om een 'special' over de Eerste Wereldoorlog te draaien", vertelt Stijn niet zonder enige trots. Dat gebeurde woensdagnamiddag. "Bruce, de man om wie het allemaal om draait, is een exentrieke, maar erg sympathieke oorlogshandelaar uit het Engelse Suffolk die een van de grootste privéverzamelingen ter wereld bezit, goed voor ettelijke miljoenen. Tijdens de uitzendingen wordt vooral gefocust op de Tweede Wereldoorlog, maar toen hij hier was, bleek dat Bruce eigenlijk voornamelijk in de Eerste Wereldoorlog geïnteresseerd is. Naar verluidt komt hij zelfs gemiddeld vier keer per jaar naar Ieper om de slagvelden te bezoeken."





Niet te koop

Tijdens elke uitzending gaan de 'Combat Dealers' op zoek legeruitrusting, kostuums, nazi-memorabilia of zelfs tanks en vliegtuigen uit de periode van de grote wereldbrand. Doordat Stijn normaal niets te koop aanbiedt, was de filmcrew gedwongen om creatief te zijn. "Aanvankelijk wilden ze veinzen dat ze de tank zouden kopen, maar dat kon ik echt niet maken. Er zijn veel te veel mensen bekend met het verhaal achter de tank. Ik denk dat de telefoon roodgloeiend zou staan, mocht dat scenario worden uitgezonden."





100 jaar oude rum

"Omdat hij niet met lege handen kon vertrekken, heb ik hem een paar kleinigheden gegeven, zoals een HP-ketchupflesje waar hij laaiend enthousiast over was en een volle SRD-kruik die nog tot de boord gevuld was met 100 jaar oude rum. Alleen heb ik me voor de camera verslikt, toen we de fles lieten rondgaan om te testen of het nog drinkbaar was. Dat goedje is 80% sterk! Uiteraard wilden ze ook een ritje met de tank maken. Omdat ze bang waren om een obus in het veld te raken, zijn ze op onze veldweg gebleven (lacht). Terwijl Bruce aan het stuur zat, gaven Lode Vanbelleghem en Geert Samyn van de Tank Crew hem de nodige instructies." Na hun bezoek aan de Pond Farm trok het gezelschap richting Hill 60 om daarna in alle discretie te gaan dineren in Ieper.





Tweede programma

Wie hun belevenissen in Stijns' museum op de beeldbuis wil meevolgen, zal nog even geduld moeten oefenen. "De opnames zullen in loop van de zomer worden uitgezonden. Intussen werd ik ook al gecontacteerd door een ander programma van dezelfde zender: 'WW2 Treasure Hunters', alleen weet ik nog niet wanneer zij zullen langskomen."





De fotomontage van de draaidag, die intussen al ruim duizend keer werd bekeken, vind je terug op de Facebookpagina 'Tank Poelkapelle' of 'YpresSalientTanksP1917A'. Wie een bezoekje wil brengen aan de Pond Farm, reserveert best vooraf op de contactpagina van www.depondfarm.be.