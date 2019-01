'Coureurs' op de planken

Christophe Deconinck

22 januari 2019

18u56 0

Bij toneelvereniging de Sint-Jansgilde staat deze winter alles in het teken van de koers. De fietsen werden van stal gehaald en oude wielrennerstenues werden van tussen de mottenballen getoverd, want het gezelschap brengt ditmaal een komedie van auteur Frank Degruyter, die ook de rol van regisseur op zich neemt. Die schreef een dolkomische ode aan de nobele sport, waarbij een jonge beloftevolle renner door zijn entourage wordt aangespoord om alles op alles te zetten tijdens de jaarlijkse kermiskoers. De volgende voorstellingen staan gepland op woensdag 23 januari, vrijdag 25 januari, zaterdag 26 januari telkens om 20 uur. De laatste voorstelling gaat door op zondag 27 januari, om 15 uur. Kaarten kosten 8 euro en kunnen worden besteld via sintjansgilde.langemark@gmail.com of bij lingeriezaak Dag & Nacht in de Boezingestraat.