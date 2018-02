"Café uitgezwaaid met alle eer" LEGENDARISCHE HERBERG RUIMT PLAATS VOOR RESIDENTIE DE ZWAAN CHRISTOPHE DECONINCK

05 februari 2018

02u24 0 Langemark-Poelkapelle Terwijl aan de overkant van de rotonde in Poelkapelle hard wordt doorgewerkt aan het Guynemerpaviljoen, zal binnenkort ook de sloophamer worden ingezet om het vervallen café De Zwaan met de grond gelijk te maken.

De legendarische herberg, die bijna honderd jaar het dorpszicht heeft bepaald, moet plaats maken voor acht moderne appartementen. Dat het oude gebouw er nog altijd staat, is te danken aan bouwpromotor Carlos Beyls van C&C Construct, die op vraag van de Poelkapellenaars twee jaar geduld heeft gehad. Hij had het bouwvallige café in het voorjaar van 2016 al in handen, maar met het herdenkingsjaar 2017 in het verschiet waren de Poelkapelse verenigingen bij hem gaan aankloppen met een bijzonder voorstel. "Enkele enthousiastelingen hebben me toen gevraagd te wachten met het café te slopen zodat ze er nog een jaar gebruik van konden maken. Daar ben ik met plezier op ingegaan", vertelt Carlos Beyls.





"Ze hebben er onder andere een studentencantus en een fancy fair georganiseerd en klaprozen gehaakt in het kader van de Eerste Wereldoorlog. Te veel om op te noemen. Het werd zelfs 'uitgespoten' door de brandweer en ik heb me laten vertellen dat er meer bier in het café heeft gevloeid in die laatste maanden dan in de voorbije twintig jaar. Het bekendste café van Poelkapelle heeft alle eer gekregen die zo'n plek maar krijgen kan."





Gestrande tank

Maar naast de plaatselijke bevolking kwamen hier vroeger ook heel wat toeristen langs. Niet alleen het Guynemermonument, maar ook de locatie zelf lokte heel wat Fransen en Engelsen. Op 9 oktober 1917 strandde hier namelijk een Britse tank en die is er tot 1923 blijven staan. Daar getuigen nog tientallen oude postkaarten van. En op al die foto's is duidelijk de naam van het etablissement op de achtergrond te zien: Café De Zwaan. Die gebeurtenis werd enkele maanden geleden nog herdacht.





Watergroep

De laatste cafébaas had al in 2015 de deur achter zich dicht getrokken. "Ik ben blij dat het café op de valreep nog dienst heeft kunnen doen als ontmoetingsplek, maar nu dat achter de rug is, kan het wat mij betreft niet snel genoeg gaan. Voor mijn part mocht het al van gisteren tegen de vlakte liggen", lacht Beyls. "De gas- en elektriciteitsleidingen zijn al afgekoppeld. Alleen de mensen van de Watergroep laten op zich wachten. Zodra dat gebeurd is, laten we de grijpkraan er op los."





Flats te koop

Er komen acht nieuwbouwappartementen - met twee slaapkamers en een aparte badkamer - in de plaats. Elk appartement krijgt ook een terras van tien tot twintig vierkante meter. Vier van de acht flats zijn al verkocht, dus wie er van droomt om vanuit zijn woonkamer te kunnen uitkijken op het pas opgeknapte Guynemermonument, wacht best niet te lang meer. Geïnteresseerden kunnen hun licht opsteken bij de verkopers van ERA @t Home op 056/51.66.52.