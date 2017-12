"Als het van ons afhangt, gaat het project niet door" N-VA SPREEKT KLARE TAAL OVER HERBESTEMMING KERK CHRISTOPHE DECONINCK

Gemeenteraadsleden Robert Barthier, Peter Vantomme, Dominique Cool en José Victoor en N-VA-voorzitter Jos Meersch bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Langemark-Poelkapelle N-VA Langemark-Poelkapelle vraagt om het herbestemmingproject van de kerk in Poelkapelle te bevriezen tot na de verkiezingen van 2018. "Wij willen vermijden dat men twee maanden voor de verkiezingen muren gaat inslaan en dat de volgende ploeg met gebakken peren zal zitten", zegt fractieleider Dominique Cool. Het college van burgemeester en schepenen relativeert de bezorgdheid van N-VA, maar erkent de tijdsdruk.

De herbestemming van de kerk in Poelkapelle heeft al flink wat stof doen opwaaien. De kinderen van BKO 't Buitenbeentje kijken al vol spanning uit naar de nieuwe kinderopvang in de kerk, waar ze met een glijbaan naar de buitenspeelplaats zullen kunnen gaan en de pastoor heeft zich wellicht ondertussen al neergelegd bij een kleinere ruimte voor de eucharistie. Maar volgens de lokale fractie van N-VA staan te weinig inwoners achter het project en is het 'weggesmeten geld'. Al van meet af aan zijn zij sterk gekant tegen de opdeling van het kerkschip in een liturgische ruimte, kinderopvang en een ruimte voor Kind & Gezin.





Nu vragen zij het gemeentebestuur om te wachten met het project tot na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. "Met lede ogen zien wij de geraamde kosten alsmaar toenemen. Het financiële plaatje werd bij aanvang verkeerd ingeschat. Bovendien is het draagvlak bij de bewoners om een kinderopvang te organiseren in de kerk minimaal of nagenoeg niet aanwezig, tenzij misschien bij enkelen, die dan nog geen besef hebben wat dit allemaal kost of welk alternatief mogelijk zou zijn." Als alternatief stelt de N-VA-fractie het behoud van de kerk voor, weliswaar niet zonder de nodige renovaties, maar met de oprichting van een BKO dichter bij de (nog te bouwen) school. "Wij vragen om het project stop te laten zetten. Als er nog in het voorjaar zou gestart worden met het gunnen en aanstellen van aannemers of als men een paar weken voor de verkiezingen zou starten met de werken, dan zal de volgende ploeg met de gebakken peren zitten."





Tijdsgebrek

Burgemeester Alain Wyffels relativeert de bezorgdheid van N-VA en licht de stand van zaken toe. "Ik zou liever heel stoer verklaren dat we het dossier sowieso rond zullen krijgen binnen dat tijdsbestek, maar het zou een klein mirakel zijn moest dat project nog gegund worden voor de verkiezingen. Dat weerhoudt ons er echter niet van om er gestaag verder aan te werken. De minister heeft onlangs de subsidies voor het BKO-gedeelte goedgekeurd, maar we moeten nog wachten op definitieve plannen, raming en het bestek van de liturgische ruimte. We kunnen de beide ruimtes niet los van elkaar aanpakken, onder meer omdat de vloeren dermate slecht zijn en de nieuwe vloerplaat van het ene deel naar het andere moet worden doorgetrokken. We kunnen dus niet verder voor ook het subsidiedossier van het liturgische gedeelte rond is. Tot dan kunnen we eenvoudig weg niet aanbesteden."





De vraag van N-VA om de pauzeknop in te drukken, wordt dus van tafel geveegd vanwege de complexiteit van het spel van aanbesteden, publiceren en gunnen.





"Als het van ons zou afhangen, dan gaat het project gewoon niet door", waarschuwt Cool. Maar tijdens de stemming gaf de meerderheid van de gemeenteraad daarentegen duidelijk aan nog steeds unaniem achter het herbestemmingsproject te staan.