"Acht dagen pillen tegen oorsuizen" DIMITRI (28) VREEST VOOR GEHOORSCHADE NA ONTPLOFFING OBUS JELLE HOUWEN

19 mei 2018

02u38 0 Langemark-Poelkapelle Een dag nadat een obus ontplofte onder zijn tractor heeft landbouwer Dimitri Delefortrie (28) uit Langemark nog steeds last van oorsuizen. "Ik moet 8 dagen pillen nemen. Pas bij een volgende controle zal duidelijk zijn of er blijvende schade is", vertelt de man.

Na een uur gehoortesten in het ziekenhuis weet Dimitri, die met zijn ouders een landbouwbedrijf runt in de Ieperstraat in Langemark, nog steeds niet of hij blijvende gehoorschade zal overhouden aan het incident. Tijdens het ploegen van een akker met een rotoreg ontplofte woensdagmiddag een Duitse obus van 40 centimeter lang onder zijn tractor. "Het gaf een enorme knal", vertelt Dimitri. "Nooit eerder hoorde ik zoiets luids. Na de ontploffing was ik verdwaasd en wist ik niet wat er net gebeurd was. De eerste minuten was ik ook doof: ik hoorde écht niets meer. Ik probeerde mijn vader te bellen en alhoewel ik zag dat hij opnam, hoorde ik hem niks zeggen. Toen was ik wel wat in paniek, ja. Ik ben naar de buren gelopen en die hebben het mijn vader uitgelegd. Na een half uurtje was alles wel weer beter, maar mijn vader raadde me toch aan om naar het ziekenhuis te gaan. Daar zetten ze me een koptelefoon op en moest ik signalen herkennen. Met een camera onderzochten ze ook mijn oor. Op het eerste zicht lijkt alles normaal te zijn. Maar nu moet ik 8 dagen pillen nemen en teruggaan voor onderzoek. Hopelijk hou ik er niets blijvends aan over."





Oorlogsfonds

Als dat wel het geval is, kan Dimitri, net als zijn vader Benoit voor de schade aan de tractor, aankloppen bij een speciaal fonds voor slachtoffers van oorlogsmunitie. "Dat fonds bestaat al lange tijd bij de overheid", legt compagniecommandant Maarten Verburg van DOVO uit. "Wie schade heeft geleden door dergelijk springtuig kan daar aankloppen voor een beperkte tussenkomst. Voorwaarde is wel dat wij van DOVO zijn langs geweest en een verslag overmaken aan dat fonds met onze bevindingen. Dat fonds is al meermaals tussengekomen." Dat was ook het geval bij vader Benoit, die 5 jaar geleden iets soortgelijks meemaakte. Zijn ploeg was toen zelfs onherstelbaar beschadigd. "Het heeft 9 maanden geduurd eer ik een vergoeding kreeg en die was dan nog ruim onvoldoende voor de aankoop van een nieuwe eg. Maar bon, we kregen toch iets." Dat er nog steeds erg veel oorlogstuig te vinden is in de Westhoek, bleek woensdag nogmaals op de akker van Dimitri en Benoit. "We hebben die dag zelf een tweede bom gevonden. Die was nog groter, meer dan een halve meter en 60 kilogram zwaar. We legden ze aan de kant voor DOVO. We weten dat dit het risico van het vak is, maar daardoor laten we ons niet tegenhouden", besluiten vader en zoon.