Zwaar ongeval in Attenhovestraat: Wagen met vijf jongeren gaat over de kop: een inzittende in levensgevaar, tweede kritiek vdt

31 maart 2019

In de nacht van zaterdag op zondag deed zich iets voor 2 uur een zwaar ongeval voor op de Attenhovenstraat. Een wagen met vijf inzittenden komende van de Witbornstraat vloog uit de bocht en ging over de kop. “De ravage was groot”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders). “Een elektriciteitspaal kwam over de weg te liggen. Fluvius kwam ter plaatse om de nodige herstellingen uit te voeren. De straat werd tot vanmiddag afgesloten voor alle verkeer.”

De inzittenden waren allemaal jongeren. Twee van hen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen verkeert nog steeds in levensgevaar.